◇交流戦西武2―1ヤクルト（2026年5月26日神宮）左ふくらはぎの肉離れで離脱していた西武・桑原将志が約1カ月ぶりに1軍復帰。「3番・左翼」でスタメン出場した。6回には武岡のライン際の飛球に猛然と飛び込んでスライディングキャッチ。変わらぬガッツ満点のプレーを披露した。9回には先頭打者で左前打。今季DeNAからFA加入した32歳は「幸せだなと思いました。これからも目の前の一試合に貢献したい」とかみしめるよう