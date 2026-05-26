お母さんに恋バナをしても、どこか噛み合わなかった幼少期。中学生になると、今度は同級生たちの恋バナについていけない。高校生になってその理由がやっとわかり、動揺しつつも友人に相談してみると意外な答えが返ってきて…!?>>【まんが】思い通りにならなかった私を愛せますか？(ウーマンエキサイト編集部)