26日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、長谷川忍＆高橋成美が来店、ペアでもピンでも大活躍な2人の素顔に迫る、2人の共通のポテンシャルに若林も共感。高橋が、ペアスケートでうまくいく秘訣を語る。【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」さらに休養中にペアスケートにハマった若林が、りくりゅうペアへの気になる質問をぶつけまくる。“りくりゅう”の