5月26日（現地時間25日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第4戦が行われ、サンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダーに103－82で快勝。前年王者を相手に大差をつける完勝劇で、シリーズ成績を2勝2敗のタイへ戻した。 ホームで意地を見せたスパーズは、ビクター・ウェンバンヤマが約31分のプレータイムで3