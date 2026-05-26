6月2日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞河北麻友子近藤春菜（ハリセンボン）渋谷凪咲高橋恭平（なにわ男子）＜ＶＴＲ出演＞大鶴肥満（ママタルト）牧野ステテコ三島達矢（すゑひろがりず）平松愛理山口誠（カナメストーン）