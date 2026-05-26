「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）広島が痛恨の逆転負けを喫した。１点リードの八回にハーンが山口に同点適時打を浴びると、なおも２死二、三塁のピンチで代打・ソトの打ち上げた打球は一塁後方へ。これを一塁・モンテロ、二塁・菊池、右翼・名原が追いかけるも、お見合いのような形となり、逆転を許した（記録は右前２点適時二塁打）。最後は右翼・名原がダイビングキャッチを試みるも、捕球できず。「僕は