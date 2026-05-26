実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が26日、自身のSNSを更新。子供の“教育”について私見をつづった。ひろゆき氏は「真実と実態がわからないから一般論として」と前置きし「子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う」とつづった。さらに「間違いだとわかったら、反省させ、元に戻し、成長する機会を与えるのが教育。子どもが間違