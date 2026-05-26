◇交流戦西武2―1ヤクルト（2026年5月26日神宮）西武の先発・平良海馬が規定投球回に到達し、僚友の高橋光成を抜いて防御率0・68でリーグトップに躍り出た。ヤクルト戦は立ち上がりから快調なピッチング。4回に3四死球を与えたが、7回1死までノーヒットノーラン投球を続けた。「（無安打無得点は）意識は全然なかった。それよりもしっかりと高めに投げて、空振りが取れたのが良かった」と平良。自身に白星は付かなか