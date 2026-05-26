サッカー日本代表は２６日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向け、千葉市内でトレーニングを行った。１３人が参加し、攻撃の連係の確認やミニゲームなどで汗を流した。今回のＷ杯代表の中で、この１年で台頭してきたのが２９歳のＤＦ渡辺（フェイエノールト）だ。所属クラブではシーズンを通して主力としてプレーし、代表では昨年のブラジル戦などで存在感を示してきた。渡辺は「チャンスがなかった中、ここ１年で（