カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手が２６日、自身のインスタグラムを更新。婚約を発表した。お相手をお姫様抱っこした２ショット写真とともに「婚約しました。恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」と決意をつづった。常松は六大学リーグ通算４本塁打の右打者。卒業後の進路は米金融大手ゴールドマン・サックスに決まっていたが、オファーを受け