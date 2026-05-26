【新華社長春5月26日】中国吉林省松原市では衛星測位システム「北斗」などのスマート設備を活用し、農業の高度化を図っている。前ゴルロス・モンゴル族自治県の紅光農場では、北斗を搭載した高速田植え機が稼働し、作業の精度と効率を大幅に向上させている。（記者/周万鵬）