◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―２西武（２６日・神宮）初登板から続いていたヤクルト・キハダ投手のゼロ行進が止まった。同点の１１回、先頭の古賀悠に四球を与えて源田の犠打で１死二塁とされると、渡部に右翼線へ二塁打を許して１８試合目にして初失点。その裏の反撃も届かず初黒星もついた。池山監督は「先頭打者を四球で出して失点につながった。彼のスタイルといえばスタイルだけど、今後は１人目から何