プロ野球セ・パ交流戦が26日、各地で6試合が行われました。パ・リーグはリーグの上位5チームが白星発進。昨季の王者ソフトバンクが巨人に対して、3回に3本塁打が飛び出すなど、8得点で勝利を飾りました。一方、セ・リーグで唯一勝利となったのは中日。マラー投手が8回無失点の快投をみせ、セ・リーグ上位5チームが敗れる中、一人勝ちとなりました。3年連続でパ・リーグが勝ち越している交流戦。昨季はパ・リーグ63勝、セ・リーグ43