Googleは、最新ウェアラブルデバイス「Google Fitbit Air」を5月26日に発売した。今回、製品をいち早く試用する機会を得たので、ハード面や使い勝手を紹介する。なお、使用したのは発売前の評価機のため、製品版とはアプリ動作などが異なる可能性がある点はご了承願いたい。価格は1万6800円。 薄型軽量で軽快に装着できる 「Google Fitbit Air」の最大の特徴となるのが、ディスプレイがなく、生体情報の取得に特