キハダが来日初失点となった(C)産経新聞社ヤクルトは5月26日、神宮球場で西武と対戦して1−2で敗れ、交流戦初戦を惜しくも飾れなかった。【動画】史上73人目！ヤクルト丸山和郁がサイクルヒット達成した瞬間の映像を見る0−1と1点差で迎えた9回二死から、モンテルが起死回生のプロ初本塁打を放ち、1−1の同点とした。打球は弾丸ライナーで左翼席へ飛び込み、本塁打を確信すると歓喜のあまりに雄叫びを上げた。先発の松本健吾