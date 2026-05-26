橋上監督代行初戦は白星を飾れなかった（C）産経新聞社巨人は交流戦初戦となった5月26日に行われたソフトバンク戦（東京ドーム）に3−8と敗れた。【動画】この打撃を見よ！竹丸から立石が放った圧巻のプロ初アーチ試合前には阿部慎之助監督が自身の家族問題で逮捕されたことを受けて辞任というショッキングな出来事があったばかり。心配するファンに向けてもナインは奮起した姿を見せたいところだったが、白星が遠かった。先