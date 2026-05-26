11人組グローバルボーイズグループ・INIの2nd写真集が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『写真集』男性で1位を獲得。メンバーが、お気に入りのカットを明かしました。INIの2nd写真集『Viva la vita』は、期間内売り上げ7.4万部で、男性写真集1位を獲得し、写真集ジャンル全体でも2位にランクイン。『オリコン週間BOOKランキング』で1st写真集以来、2年6か月ぶり通算2作目の1位を獲得