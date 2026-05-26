◇交流戦ロッテ3―1広島（2026年5月26日マツダ）ロッテの4番・山口航輝は5試合連続アーチとはならなかったが、貴重なタイムリーでチームの逆転勝利に貢献した。0―1で迎えた8回、1死二塁で広島・ハーンから同点の右前適時打。チームはその後、代打・ソトの2点二塁打で勝ち越し。山口は「いいところで打てて、勝つことができて良かった」と喜んだ。