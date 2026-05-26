◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が先発で移籍後最短の４回７失点ＫＯ。３敗目を喫した。両軍無得点の３回に一挙３被弾し、５四死球と珍しく制球も乱れた。杉内俊哉投手チーフコーチは「ちょっと（投球が）苦しそうでしたね。珍しく制球できてないなと。（相手も）しっかりスイングかけてきますけど、それ以上にノリの状態が良くなかったと感じた」