女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。セミの試合後にリングに登場した林下がバックステージで上谷へのライバル心を口にした。メイン後、姿を見せた林下は「自分は上谷のことを見ていて、うれしくて、それ以上に負けたくないという嫉妬の気持ちが出てきて、もっと頑張りたいというか、上谷に追いつけるくらいに思ってここに来ました」と言うと、鉄アキラが現れる。「初