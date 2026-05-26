◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）がソフトバンク戦の試合後に取材対応。阿部慎之助前監督（４７）の辞任を受けてコメントした。阿部前監督は娘への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、この日の午前中に辞任が発表された。チームは練習前に首脳陣、選手を交えたミーティングを開催。阿部前監督の現役時代からともに長年にわたって巨人を背負ってき
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