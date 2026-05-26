「ファーム・交流戦、阪神０−２西武」（２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神は西武投手陣を前に、好機であと一本が出ずに完封負けを喫した。２４日のファーム・オリックス戦（ＳＧＬ）では７得点と打線が機能したが、この日は零敗。平田勝男２軍監督（６６）は「また梅雨入りや」と打線に嘆いた。投手陣は先発の伊藤将司投手（３０）が３回を完全投球。四回から登板した２番手のカーソン・ラグズデール投手（２８