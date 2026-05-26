２６日のオリックス戦でベンチ入りメンバーから外れた横浜ＤｅＮＡ・筒香（資料写真）相川監督は、２６日の試合でベンチ入りメンバーから外れた筒香について「体調不良」と明かした。筒香は試合前練習でもグラウンドに姿を見せなかった。２７日以降の起用について、指揮官は「状態を見ながら（考える）」と話すにとどめた。