巨人・則本昂大投手（３５）が２６日のソフトバンク戦（東京ドーム）で先発。この日、阿部慎之助監督（４７）が辞任し、初めて橋上秀樹監督代行（６０）の指揮のもと臨んだ交流戦初戦だが、４回７失点と踏ん張り切れず３敗目（０勝）を喫した。則本は初回、２回を走者を出しながらも無失点に抑えたが、０―０の３回一死から打ち込まれた。正木の２号ソロ、連続四球から栗原の３ラン。さらに山本に１号ソロを浴び、１イニングで