ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕した。河合佑樹（３９＝静岡）はシリーズ初戦となった初日５Ｒに３号艇で出走。３コースから１Ｍ外マイ策でバック２番手とすると、２Ｍで鋭い差しを放って先頭に立ち、そのままゴール。レース後は「届くような体感ではなかったけど、足の裏付けがあったから届いたんだと思います」と振り返った。舟足に関しては「出足寄りに叩いて前検よりもバラ