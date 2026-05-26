ボートレース大村の「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」は２６日、予選３日目が行われた。中村かなえ（３２＝東京）は進入固定戦の７Ｒに５号艇で登場。５コースからコンマ０２の快ショットを決めるも、まくりきれず５着。ただ、レース後は「スタートは放ってしまいました」とＦを回避して安堵の表情。「行き足はいいけど、伸びは普通です」と相棒４６号機は水準級の動きだ。産休明けからの復帰訓練中に骨折