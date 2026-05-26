ボートレース宮島の「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田開設７周年記念」は２６日、予選２日目が行われた。花本夏樹（４２＝三重）が４Ｒでイン逃げ。「森定選手が出ているので、スタートは頑張った」とコンマ０３の決死のトップスタートから白星をもぎ取った。７７号機は「出足は良さそう。伸びは、森定選手のようにいい人には見劣るが何とかついていけるくらいある」。低調機シリーズの今節の中で機に好感触を得ている