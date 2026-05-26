ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は２６日、予選２日目が行われた。田頭実（５９＝福岡）は、絶好枠で臨んだ８Ｒを逃げ快勝。コンマ１８のトップタイＳを決めて１Ｍ先取りし、差しハンドルで迫る重成一人を難なく振り切って、初日から無傷の３連勝を決めた。選手間でも「田頭さんは出ている」と評判の相棒１６号機だが「展示の時は良かった。でも、レース本番は１周１Ｍまでは良かったけど、周回を重ねるごとに出