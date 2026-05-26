コンビニで本格韓国コスメが買えると人気の「&nd by rom&nd」から、見逃せない限定セットが登場します♡2026年6月16日（火）より、全国のローソンで数量限定発売される「お買得袋」は、人気のメイクアイテム3点を詰め合わせた特別なセット。総額3,090円（税込）相当の内容が、1,500円（税込）で手に入るうれしい企画です。毎日のメイクにトレンド感をプラスしたい方は、ぜひチェックしてみてください♪ 人気3