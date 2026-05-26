【ニューデリー＝井上暢、青木佐知子】日米豪印４か国の枠組み「クアッド」の外相会合が２６日、インドの首都ニューデリーで開かれ、エネルギー安全保障や海洋監視活動などでの協力強化を盛り込んだ共同声明を発表した。イラン情勢を受け、ホルムズ海峡や紅海で「安全で妨げのない貿易」の重要性を強調し、商船への攻撃を非難した。共同声明では、「重要なシーレーン（海上航路）の脆弱（ぜいじゃく）性と貿易の円滑な流れに対