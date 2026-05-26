◇交流戦ロッテ3―1広島（2026年5月26日マツダ）ロッテの中継ぎ右腕・八木彬ががまたも白星を手にした。2番手として0―1の7回に2番手でマウンドへ。12球で3者凡退に抑えると、直後の8回に打線が逆転。白星が転がり込んだ。昨季まで未勝利だった29歳は、これでチームトップを独走する5勝目。サブロー監督から「勝ち運がある」と評される八木は、この日が29歳の誕生日でもあり「ほんま、ついてます」と喜んだ。今季好