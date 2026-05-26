「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）ロッテが逆転勝ちで交流戦は６年連続白星発進となった。ここ１０試合８勝２敗とし、最大９あった借金は３まで減った。八回。同点としてなお２死二、三塁。ソトのフラフラと上がった打球は風に揺れて右前に落ちるラッキーな決勝２点二塁打となった。七回を三者凡退に抑えた八木に勝ち星が転がり込んだ。「正直、あかんかもなーと思ったんですけど。フライ、めっちゃ動いて