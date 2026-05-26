中国石油化工集団（中国石化）が25日に明らかにしたところによると、山東省にある勝利済陽シェールオイル国家級モデル区の累計生産量が200万トンを突破した。これは中国の中・低熟成度シェールオイルの探査開発が歴史的な飛躍を遂げたことを意味し、陸上シェールオイルの大規模発展を推進するための重要なモデルと支えが提供されたことになる。同モデル区で報告されている確認埋蔵量は現時点で3億2700万トンに上り、資源埋蔵量は10