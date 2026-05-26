「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは投打に元気がなく完敗。先発・平良健太郎投手は、二回以降は修正したものの、初回に３本の長短打や２四死球を許す立ち上がりで、一挙４点を奪われた。この大量ビハインドがその後も重くのしかかり、相川監督は「彼だけの責任ではない。そこはコーチも、アナリスト、そして私も、どうしていくかっていうのは全員で考えてやっていくこと。彼がどういうプランで