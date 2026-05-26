◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が「５番・捕手」で先発出場。４打数３安打と猛打賞の活躍を披露した。両軍無得点の２回。先頭打者として打席に入ると、相手先発・大津の変化球を左翼線へ運ぶ二塁打で好機を作った。さらに、６点を追う６回無死一塁では中前打。７点ビハインドの８回無死一塁では、中堅フェンス直撃の二塁打で得点圏に走者を進めた。その