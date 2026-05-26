タレントのヒロミが２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。自分の家を建てたことが一度もないことを明かした。今回は「住まいのトラブル１１０番」。「僕、リフォームしかしたことがなくて。もともとあった家を直すとかっていうパターンだけで１回も自分の家っていうのを建てたことがないのね。だから、死ぬまでに１回くらい…」と明かし、ＭＣの明石家さんまら共演者を驚かせたヒロミ