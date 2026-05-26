【モデルプレス＝2026/05/26】アーティストのあのが所属するトイズファクトリーが26日、公式サイトを通じ、一連の騒動を謝罪した。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆あの、所属事務所が騒動謝罪サイトでは「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所