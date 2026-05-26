ドル円のピボットは１５９．１０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:55現在） ドル円 現値159.21高値159.24安値158.86 159.73ハイブレイク 159.48抵抗2 159.35抵抗1 159.10ピボット 158.97支持1 158.72支持2 158.59ローブレイク ユーロ円 現値185.22高値185.36安値184.88 185.91ハイブレイク 185.63抵抗2 185.43抵抗1 185.15ピボット 184.95支持1