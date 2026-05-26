きょうの為替市場、ドル円は買いが優勢となっており、１５９円台前半に戻している。前日の週明けに１５８円台に値を落としたものの、下値での押し目買い意欲も根強く、１５９円台に再浮上している状況。 ただ、本日は円安の動きが優勢でドル高ではない。米国がイラン南部のミサイル発射拠点や船舶など対象に攻撃を実施したものの、市場は冷静に見ており、和平交渉を妨げないとの期待を維持している。原油も下落しており、米