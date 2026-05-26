元おニャン子クラブの新田恵利さん（58）が26日、保険会社のプレス発表会に安藤なつさんと石田純一さんとともに登場。約6年半にわたる母親の介護経験を振り返り、“見習いたいところ”を明かしました。約6年半、母親の介護をしてきた新田さん。プレス発表会では『親の好物や行きつけの店を知っているか』と聞かれると、「元々私は母ととっても仲良しだったので、母の好物とか好きな味付けとかはもう知っていたので、そういう意味で