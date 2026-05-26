“収納王子”の異名を持つお笑いタレントのコジマジック（53）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅をめぐる悩みを打ち明けた。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。収納王子だけに、家を建てる際には導線に強くこだわったという。特に、洗濯、乾燥、クローゼットへ収納の家事は「11歩で洗濯が完結するというお家を作った」と説明。ひな壇からうらやむ声が上がった。とこ