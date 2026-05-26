タレントのユージ（38）が26日、自身のインスタグラムを更新し、新たな車が納車されたことを報告した。ユージは「ポルシェ992.2GT3納車されました」とし「あぁかっこいいカーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました。見てるだけでワクワクする」とつづった。また「今回のGT3からカーボンロールゲージも選べるようになったのでもちろんそれにしました。大人過ぎるジャングルジム。前回はPDKのGT