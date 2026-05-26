ベルギーで列車とスクールバスの衝突事故があり、スクールバスに乗っていた4人が死亡しました。現地メディアによりますと、26日、ベルギー北部ブヘンハウトの踏切で列車とスクールバスが衝突し、バスに乗っていた12歳と15歳の生徒と運転手と引率者、あわせて4人が死亡しました。スクールバスは当時、特別支援学校の生徒7人を乗せていて、残りの生徒たちも重傷を負い病院に搬送されましたが、容体は安定しているということです。列