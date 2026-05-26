「巨人３−８ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）巨人が交流戦初戦でソフトバンクに大敗し、今季ワーストの５連敗を喫した。先発の則本は４回を６安打５四死球、７失点で３敗目。交流戦初戦は２３年から４連敗となった。２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督がこの日、辞任。橋上コーチが監督代行を務めて交流戦がスタートした。試合後、坂本は阿部監督について問われ「いや、もうね、野球選手であ