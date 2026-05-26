テナーサックスの巨匠と知られたアメリカのジャズ奏者ソニー・ロリンズさんが亡くなりました。95歳でした。ロリンズさんは1930年、ジャズの聖地とされるニューヨーク・ハーレム地区に生まれました。10代でサックスを吹き始め、高校卒業後サックス奏者として当時、ジャズ界をけん引していたトランペット奏者のマイルス・デイビスさんらジャズ界の重鎮らと共演するなど頭角を表しました。代表作「サキソフォン・コロッサス」は、ジャ