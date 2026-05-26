山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月21日（木）に放送された同番組には、志田未来とWEST.の藤井流星がゲスト出演した。今回番組では、女性を翻弄する“回避型男子”を特集。実は山里の大好きな先輩も、回避型かもしれない…!?【映像】山里亮太「幸せになれる気しない」ヒロイン＆回避型男子の恋の行方は…SNSで話題の回避型男子とは、女性との距