サンフレッチェ広島レジーナのMF中嶋淑乃とDF市瀬千里がWEリーグ・ベストイレブンに選出された。クラブがアウォーズに参加した模様を公式X(@sanfrecceREGINA)に投稿し、話題となっている。今季のWEリーグで中島は20試合3得点、市瀬は22試合に出場し、チームの4位フィニッシュに貢献。26日にはWEリーグアウォーズが開催され、両選手はベストイレブンに選出された。クラブは両選手のベストイレブン受賞を祝うとともに、アウォ