全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[リンダ ノスコワ] 0 - 2 [マリア サッカリ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、第12シードのリンダ ノスコワとマリア サッカリが対戦した。 第1セットはマリア サッカリが7-5で先取。第2セットもマリア