▼長崎市の鈴木史朗市長のコメントは以下の通り 長崎ヴェルカの皆さん、B1リーグ年間優勝おめでとうございます！ クラブとして初めて挑んだチャンピオンシップにおいて、地区優勝を果たした勢いのまま強豪クラブに勝利し、見事に年間優勝を勝ち取られたことに、長崎市民を代表して心からお祝い申し上げます。 クラブ創設5年目での年間優勝はまさに快挙であり、長崎ヴェルカの皆さんの活躍は、ファン・ブースタ&#