巨人に勝利し、タッチを交わすソフトバンクナイン＝東京ドームプロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」が26日に開幕して各地で6試合が行われ、パ・リーグ首位の西武が2―1でヤクルトに競り勝った。阿部監督が辞任して新体制となった巨人はソフトバンクに3―8で敗れた。日本ハムは、セ・リーグ首位の阪神に4―0で快勝。中日は楽天に、オリックスはDeNAに、ロッテは広島にそれぞれ勝利した。各チームが18試合を戦い、セ、パの同一リ